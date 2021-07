Apre “Enoteka 2.0”, nuovo concept store della gastronomia

In via Agamennone Spanò, al numero civico 42 (vicino piazza Carmine) mercoledì 4 Agosto, apre la nuova “creatura” ENOTEKA 2.0 dell’imprenditore Pietro Nucera.

A dieci metri, dal rinomato locale ENOTEKA dove è possibile acquistare vini, champagne, rum, whiskey e distillati da tutto il mondo ma anche prelibatezze enogastronomiche e vari accessori per la degustazione, nasce un nuovo “take away” dove all’esterno i clienti potranno degustare o portare a casa prodotti di alta qualità, pesce crudo, salumi, formaggi, tartufi e tanto altro ancora.



Per un aperitivo veloce o per una breve pausa dal lavoro, i clienti potranno scegliere ogni giorno, specialità prettamente italiane accompagnate dai migliori vini del Paese e non. Nel pieno rispetto delle prescrizioni governative in materia di igiene e profilassi volte a prevenire i contagi e per essere sempre più vicino alla sua clientela, il titolare di ENOTEKA 2.0 e il suo staff, garantiscono spedizioni in tutto il mondo e consegne a domicilio in giornata.



“Enoteka 2.0 è un take away ideato con professionalità che vende una categoria di prodotti rigorosamente selezionati – afferma l’imprenditore Nucera -. Abbiamo puntato su un’offerta gastronomica che soddisferà tutti i tipi di palati ma, soprattutto, abbiamo tenuto conto della percezione del cliente tra la qualità del servizio con il prezzo applicato. Alla città, offriamo un concept store della gastronomia dove tutto, dal menù giornaliero, ai prodotti salati, al vino, alle bevande è curato nei minimi dettagli per fornire un’esperienza riconoscibile e appagante. Enoteka 2.0 si pone l’obiettivo primario di far capire al cliente che quello che compra non è un prodotto industriale, ma il risultato di una lungo lavoro”.