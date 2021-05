Angec Srl – I brillanti risultati nel campo della Mediazione

L’Angec Srl ha conseguito nel corso di questo decennio, brillanti risultanti nel campo della Mediazione.

L’Angel Srl è stato infatti il primo Organismo di Formazione e Mediazione Civile e Commerciale nato in Calabria. È accreditato dal Ministero di Giustizia, per la trattazione di controversie civili e commerciali in diverse materie tra cui Condomini, Diritti Reali, Successione, Divisioni.

Di recente ha ottenuto anche l’accreditamento dal Ministero dell’Economia e dello Sviluppo per la trattazione di conciliazioni in materia di energia elettrica, gas e idrico ( CONCILIAZIONI ARERA) e per le conciliazioni di consumo transfrontaliere, cioè tra imprese e consumatori appartenenti a Stati diversi all’interno dell’U.E., grazie all’inserimento nella piattaforma ODR ( Online Dispute Resolution).

Il riconoscimento da parte del Ministero dell’Economia e Sviluppo assume notevole rilevanza non solo nel campo della mediazione in materia di consumo, ma anche e soprattutto per il servizio pubblico che viene reso alla popolazione. Difatti, il procedimento di conciliazione in materia di consumo riguarda la risoluzione delle controversi sulle seguenti materia di energia elettrica, gas e idrico ( CONCILIAZIONI ARERA) a pena di procedibilità della domanda giudiziale.

L’Angec srl è uno dei pochissimi organismi accreditati in Italia per lo svolgimento di tale funzione.

Ha molte sedi in Italia tra cui: GIARDINI – NAXOS (ME), VILLA SAN GIOVANNI (RC), BAGNARA CALABRA (RC), MELITO PORTO SALVO (RC), MESSINA, CAPO D’ORLANDO (ME), VITTORIA (RG), ROMA, CITTANOVA(RC), BISIGNANO (CS), con imminenti aperture di nuove sedi in CATANIA, LIVORNO E MILANO, nonché molteplici accreditamenti in tutta Italia

Da oggi quindi anche molti cittadini, della provincia di Reggio e Messina, potranno usufruire di tale servizio che fino a tal momento non esisteva.

Il direttore è l’Avv. Mariantonietta Miccoli, specializzata in tale settore e docente di mediazione accreditato dal Ministero di Giustizia.

Per info contattare

Angec srl sede legale di Reggio Calabria

Via D. Muratori n°40/B –

Tel: 0965 038811, Fax: 0965 038812

Email: info@angec.org, Sito web : www.angec.org