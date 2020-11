Bergamotto di Reggio Calabria, che prezzi in era covid – 19 ?

Pubbliredazionale – Il consorzio Unionberg O.P. garantisce ai propri associati il miglior prezzo e la commercializzazione di tutto il frutto di bergamotto.

Il Consorzio di produttori di bergamotto di Reggio Calabria, UNIONBERG O.P., unico riconosciuto dalla Regione Calabria, rende noto ai propri Associati che per la Campagna 2020\2021, già in corso, i prezzi del frutto di bergamotto, conferito come frutto fresco da destinarsi ai mercati, sarà pagato a €. 1,20 comprensivo di iva al 4%.

Il prezzo del frutto che verrà invece conferito per la fabbrica\trasformazione sarà pagato a €. 0,90 più iva al 4%. Il pagamento verrà effettuato, per il frutto fabbrica, in unica soluzione, al termine della raccolta.

Dopo l’inizio della raccolta potrà comunque essere richiesto un acconto sulla base del prodotto già conferito. Il frutto fresco a 30 gg dalla emissione della fattura\autofattura.

Il costo di iscrizione al Consorzio, per tutto il periodo emergenza COVID-19, è gratuito.

Si comunica inoltre, di avere attivo il servizio di supporto ai propri associati che consiste nell’assistenza fornita da un agronomo per il miglioramento delle buone pratiche colturali e cura delle fitopatie tipiche della pianta di bergamotto di Reggio Calabria, ma soprattutto per avvicinare l’agricoltura verso quegli standard più moderni richiesti oggi dai mercati che ne permettano la garantita collocazione del prodotto.

Il prezzo che viene riconosciuto per il conferimento del frutto è determinato dalla contrattualizzazione decennale fatta con i più grossi esportatori che garantiscono ad UNIONBERG O.P. il completo assorbimento del frutto dei propri associati in un periodo in cui la crisi ci pone di fronte situazioni che potrebbero, in caso di nuovo lockdown, risultare catastrofiche per il comparto. Il lavoro svolto in questi anni, sempre con maggiore professionalità, ci porta oggi a potere garantire ai nostri Associati sia la collocazione del frutto sui mercati che il migliore prezzo con la certezza di un sicuro quanto rapido pagamento del Bergamotto di Reggio Calabria conferito.

La nostra è una realtà che continua a crescere, rispettando sempre e comunque l’ambiente, mediante un modello di sviluppo in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. Una definizione nata dalla presa di coscienza che le risorse del Pianeta non sono infinite, vanno preservate con cura, senza sprechi, rispettando ecosistemi e biodiversità.

Per iscrizioni o ricevere maggiori dettagli sul conferimento potete contattare i seguenti numeri: 3356410010 – 3358322313 E-mail info@unionberg.it

Il Presidente del Consorzio Avv. Ezio Pizzi