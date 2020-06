Reggio Calabria – Da Assitech nuova selezione di computer ricondizionati, si parte da poco più di 300 euro

Pubbliredazionale – Assitech si conferma punto di riferimento per la tecnologia a Reggio Calabria. Assitech propone una nuova gamma di computer portatili ricondizionati a prezzi particolarmente vantaggiosi.

La gamma dei nuovi arrivi ha, infatti, costi che partono da 339 euro per un ultrabook ricondizionato Dell salendo fino a prodotti per chi ha esigenze di specifiche più importanti.

Su tutti i dispositivi c’è la garanzia di un anno.

Clicca qui per scoprire tutta la selezione di Assititech

Assitech a Reggio Calabria: webcam 720p

Assitech, tra i suoi prossimi, arrivi propone inoltre la Webcam autoinstallante Encore. A soli 29,90 si avrà a disposizione un prodotto ad una risoluzione superiore (720p) rispetto a quelle classiche e più diffuse (640p). Un prodotto che può tornare particolarmente utile in un periodo storico in cui si va sempre più verso riunioni di lavoro in videoconferenza.

Clicca qui per vedere la webcam

Assitech è a Reggio Calabria: contatti

Assitech è a Reggio Calabria in via Via Ravagnese Inferiore 95. Il numero di telefono è 0965641760.

Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito www.assitech.it.