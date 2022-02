Princi: “Vogliamo creare un Polo di Pediatria regionale, accordo con l’ospedale Bambino Gesù”

di Grazia Candido – “Siamo una squadra affiatata, abbiamo la voglia e l’intenzione di lavorare bene per avere, come dice il Presidente Occhiuto, una Calabria nuova, diversa, produttiva”.

Il vicepresidente Giusy Princi ha tante aspettative, idee, progetti da realizzare per la sua città e per la Regione e rispettando il suo percorso formativo, non ha alcuna intenzione di dormire sugli allori perchè “bisogna correre, fare, creare, dare spazio finalmente alla meritocrazia”.

E, come ha anticipato ieri, il Governatore Roberto Occhiuto, tira fuori uno dei suoi più grandi sogni: “creare un Polo di Pediatria regionale sulla base di un accordo di collaborazione da sottoscrivere con l’ospedale “Bambino Gesù” di Roma e lo sblocco dei finanziamenti per i Poli dell’infanzia”.

Sensibilizzazione e una concreta azione a tutela della salute dei minorenni sono due delle prerogative messe in risalto dal vicepresidente regionale che, più volte, ribadisce anche l’importanza “del sapere”.

“Sanità e cultura sono settori sui quali puntiamo molto – afferma la Princi -. Per questo, abbiamo pensato ad un grande programma unitario di valorizzazione dei nostri guerrieri, i Bronzi di Riace, che tutto il mondo ci invidia. Per festeggiare i 50 anni dal loro ritrovamento, ho riunito tutti i diversi attori territoriali che operano nell’ambito della valorizzazione del patrimonio museale di Reggio Calabria, per condividere un percorso di programmazione mirato alla promozione delle due statue che rappresentano la nostra cultura, la nostra forza, le nostre radici. Tutte le azioni, tutto ciò che si farà nei prossimi giorni, è finalizzato a celebrare il loro ritrovamento in grande e far arrivare al mondo un messaggio positivo della Calabria. Il presidente Occhiuto ha già dato un forte impulso alla nascita del progetto e continuerà a farlo per dare alle celebrazioni il risalto che meritano”.