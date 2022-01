Scuole in Calabria, Occhiuto: “Apertura da differire di 15 giorni, ma non è tempo di polemiche”

“In Calabria stiamo vaccinando nelle scuole.

Siamo la prima Regione in Italia per incremento delle vaccinazioni rispetto ai target del generale Figliuolo, grazie al senso di responsabilità delle famiglie e dei ragazzi.

Forse sarebbe stato opportuno differire la riapertura delle scuole di 15 giorni.

Non è stato così, ma non è tempo di polemiche”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ai microfoni del Tg2.