Giusi Princi vicepresidente Regione e deleghe pesanti tra cui Metrocity Reggio; anche Tilde Minasi in Giunta

E’ indubbiamente Giusi Princi vicepresidente Regione , il nome che fa rumore nella neonata Giunta Occhiuto.

Fa rumore non solo per la sorpresa derivante dal coinvolgimento della giovane e apprezzatissima dirigente scolastica reggina, ma anche per il peso delle deleghe.

Giusi Princi vicepresidente Regione Calabria , dunque, ma lei diventa anche titolare di deleghe di grande spessore.

Bilancio, istruzione, università, ricerca, lavoro e formazione professionale. le deleghe ricevute.

Inoltre Giusi Princi sarà titolare di una delega specifica e nuova relativa alle azioni di sviluppo per la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

A un’altra donna, un’altra reggina, Tilde Minasi, è toccata la delega alle politiche sociali.

Rosario Varì è il delegato allo sviluppo economico e agli attrattori culturali.

Gianluca Gallo sarà assessore con deleghe a agricoltura, risorse agroalimentari, forestazione e aree rurali, mentre Fausto Orsomarso si occuperà di turismo, marketing territoriali e mobilità

Filippo Pietropaolo riceve la delega alla organizzazione delle burocrazia regionale e risorse umane

Un “super tecnico” da individuare completerà, assieme al Presidente Occhiuto, il Governo regionale della Calabria.

Rivoluzione, dunque, quella realizzata da Roberto Occhiuto, annunciata attraverso un video e in linea con quella annunciata e relativa ai dirigenti .

Giusi Princi vicepresidente Regione , Tilde Minasi con una delega importante, sono le due donne che qualcuno non si aspettava e ora è tempo di cominciare a lavorare

“Presto faremo la prima riunione di Giunta” – ha dichiarato Occhiuto – “e inizieremo subito dopo a programmare le iniziative da intraprendere per scrivere insieme il futuro della Calabria.

Ho chiesto” – ha aggiunto Occhiuto – “che l’insediamento del Consiglio regionale avvenga nel primo giorno utile, lunedì prossimo.

Ci sono troppe cose da fare” – ha rimarcato il Presidente – “e governo regionale e consiglio devono mettersi subito al lavoro”.