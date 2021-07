Tutti i nomi del ‘Made in Calabria’, la guida per consumare ‘calabrese’

Strill.it mette a disposizione dei propri lettori uno sconto. Le aziende citate che abbiano un sito e-commerce danno la possibilità di inserire il codice coupon “Mcstrill”

Per le aziende che, invece, non avessero un sito con shop on line sarà possibile scaricare il coupon sconto di Strill in pdf e presentarlo.

(Per le aziende che volessero aggiungersi basterà inviare una mail a redazione@strill.it con i contatti, specificando la volontà di essere collocate nel seguente elenco).

ALIMENTARI PRODUZIONE

SALUMIFICIO BENEDETTO – Specialità salumi di suino nero – Campo Calabro 0965 797332

SAPORI ANTICHI D’ASPROMONTE – Allevamento,Macelleria, Salumificio – Canolo 0964 323279

PASTIFICIO BORRELLO – Pastificio artigianale – S. Eufemia d’Aspromonte – Tel. 0966965572