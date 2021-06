Quello che potremmo fare io e te, come nelle favole…storia di Alfredo Aglietti e di due presidenti sovversivi

di Giusva Branca (foto di Maurizio Laganà) – Quando, col vecchio tracciato della A3, sbucavi, in direzione Sud, dall’ultima curva di Scilla non c’erano più dubbi: quella era casa. Si, mancavano ancora una ventina di chilometri, ma quella era innegabilmente casa.

Era casa perché si alterava il battito, gli occhi brillavano e tutto ti tornava a sembrare possibile.

“Quello che potremmo fare io e te”, per dirla con Vasco, era il pensiero non pensato ma assorbito, stampato nell’anima, che quell’aria di casa ti lanciava, scagliava addosso all’improvviso.

Quasi vigliacco, violento come i tedeschi nella notte sulle scale, e non ci potevi fare nulla, dovevi solo consegnarti.

Perché era casa.

Qui e ora. Casa.

Senza se, ma, forse o nonostante.

Casa.

I tifosi amaranto oggi si sono ritrovati a casa, dentro gli occhi malinconici e lucidi di Alfredo Aglietti, un signore di mezza età improvvisamente felice come un bambino di fronte, anche lui, a casa.

Una specie di gioco di specchi, nel quale, a turno ciascuna delle due parti, “Aglio” e i tifosi, si sentiva come l’omino che sbucava dall’ultima curva a Scilla.

“Quello che potremmo fare io e te non si può neanche immaginare”, già…come una volta, quando a suon di gol Alfredo abbatteva avversari e remore, paure e campionati “segnati”.

Alfredo Aglietti nella storia amaranto è quanto di più sovversivo Lillo Foti si sia mai inventato, ancor più della serie A stessa, perché il bomber toscano fu non solo sovversione delle attese, ma anche stravolgimento delle presunte logiche e, gol a parte, proprio per questo non è mai uscito, neppure per un attimo dal cuore dei tifosi amaranto.

E viceversa, perché i cori della curva, le vocali aperte, il dialetto strascinato, il caos per le strade, il fatalismo col quale, comunque – dopo essersi disperati – i tifosi amaranto accettano la sconfitta – pensando che, in ogni caso, ci siamo divertiti e, in fondo, domani è un altro giorno – tutto ciò, dicevo, per Alfredo Aglietti, da San Giovanni Valdarno, è casa.

E oggi il sovversivo è Luca Gallo, che ha scelto di ripercorrere la storia solcata da Foti, con la stessa voglia di stupire e di giocare a innamorare facendo sbucare dall’ultima curva di Scilla “Aglio” per farlo tornare a casa.

E, a ben pensarci, tornare a casa non è mai scontato e quando succede è magia pura…”come nelle favole…io e te…”