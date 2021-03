Vaccini: non sparate sulla Croce Rossa e fate passare avanti gli anziani. Nel dubbio, intanto, vergognatevi!

Chiariamo un punto, ove non fosse sufficientemente chiaro e – soprattutto – non diciamoci minchiate, giacchè personalmente non ho né l’età né – tantomeno – la voglia di farlo: in Calabria (altrove non so, ho il vizio di parlare solo di ciò che so) l’amministrazione, la gestione della campagna vaccinale è nelle mani di Dio e, sul piano organizzativo, soprattutto in quelle di lavoratori indefessi e, spesso, di donne e uomini di buona volontà.

Già, perché giova ricordare che le donne e gli uomini che vediamo in prima linea a cercare di arginare il mare (leggi flussi non gestiti e, dunque, incontrollati di anime in pena alla caccia del vaccino salvifico) con le mani sono quasi sempre VOLONTARI, veri e propri angeli della Protezione Civile o della Croce Rossa.

E, quindi, tutte le infinite disfunzione e disorganizzazioni che sono da addebitare – sul piano della responsabilità – all’Asp e alla Regione, si abbattono su di loro che sono in trincea, in prima linea, a prendersi, ingiustamente, insulti, improperi e minacce.

Bene, loro lo sanno, comprendono e sopportano, la gente e le loro paure vengono sopra ogni cosa e chi ha scelto di dedicare del tempo della propria esistenza al volontariato lo sa bene.

Quando, però, qualcun altro ci marcia, allora la misura è colma: “Fa male” – sottolinea Daniela Dattola, Presidente del comitato locale Croce Rossa Reggio Calabria, in una nota diffusa oggi – “che qualcuno, nel raccontare giustamente le inadempienze e la disorganizzazione di una campagna vaccinale a Reggio Calabria che ha diverse falle, includa la Croce Rossa come parte del sistema. Dobbiamo dire invece grazie ai nostri volontari che, da più di un anno, nonostante la giusta paura, non si sono mai risparmiati rischiando la propria vita per quella degli altri. Nonostante lo scarso preavviso di appena qualche ora prima dell’avvio delle vaccinazioni a Reggio Calabria” – prosegue Dattola – “abbiamo risposto immediatamente alla richiesta di supporto della Asp, attivandoci con i nostri volontari che fin dal primo giorno, il 19 febbraio scorso, hanno garantito aiuto e assistenza alle persone ultraottantenni in coda per fare il vaccino; da quel giorno fino a oggi, i volontari della Croce Rossa si sono messi al servizio dell’azienda sanitaria locale ma soprattutto delle persone che chiedevano supporto nella compilazione della modulistica e assistenza durante le operazioni di vaccinazione e lo abbiamo fatto con il consueto spirito di servizio che contraddistingue il nostro operato, prendendoci cura della collettività.

Abbiamo lamentato fin da subito alcune carenze nel sistema di vaccinazione a Reggio Calabria” – chiosa Dattola – “ e ci siamo adoperati affinché queste potessero essere risolte, sempre nel rispetto delle persone che per noi restano al centro del nostro impegno. Avremmo potuto rispedire al mittente la richiesta di supporto, ma siamo la Croce Rossa e, nonostante le difficoltà, non ce la siamo sentita di lasciare sole le persone”.

Già…loro sono la Croce Rossa, mentre il sistema e le carenze dello stesso sono quelle che sono, organizzate (le carenze) a regola d’arte per decenni e che ora chiedono il conto (ma di tutto ciò qualcuno, renderà conto al redde rationem, per Dio!).

Rimettiamo a posto le cose, allora: loro sono la Croce Rossa, i medici sono i medici, gli infermieri sono gli infermieri e i pazienti sono i pazienti.

Che ciascuno faccia il proprio, con serietà, dignità e senso di responsabilità.

E, con l’occasione ricordiamo una cosa che è diventata abbastanza scandalosa: le categorie che vanno protette perché a rischio e che stanno usufruendo della dose di vaccino prima degli altri è giusto che siano, appunto, destinatarie di priorità. Farle, però, il giorno del vaccino, passare avanti lasciando al freddo i pluriottantenni che, belli miei, non hanno nessun tesserino da sbandierare è vergognoso.

Anzi, sapete che c’è?

Nel dubbio vergognatevi!

(gibbìmonello)