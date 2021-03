Calabria rossa, caos per bar e locali dopo ordinanza Regione: per Spirlì niente asporto, ma Roma lo consente

Calabria in zona rossa da lunedì 29 marzo. L’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza era arrivata venerdì. Quella, a firma del presidente facente funzione Nino Spirlì, con cui la Regione ha recepito il provvedimento è arrivato sabato sera.

Il governatore ha colto anche l’occasione per spiegare ai calabresi quanto la collocazione nella massima fascia di rischio e le conseguenti misure da semilockdown siano “indispensabili”, ma a fare notizia è un punto su cui c’è necessità di far luce.

Nell’ordinanza di Nino Spirlì c’è, infatti, un riferimento alle attività di ristorazione. Si parla di “sospensione” e si fa riferimento alla sola possibilità della “consegna a domicilio” per bar, ristoranti e quanti operano nel settore. Come si può notare dallo screen del sito della Regione non c’è alcuna menzione all’asporto.

Gli esercenti avranno fatto un balzo sulla sedia quando hanno letto l’ordinanza. Anche perché, reduci da un anno di restrizioni e operatività a singhiozzo, togliergli un’ulteriore possibilità di business non pare la strada giusta per lenire la loro comprensibile insofferenza.

Andando a verificare quanto scritto su fonti ufficiali nazionali i dubbi crescono. Sul sito istituzione del governo sono infatti presenti le Faq (frequently asket question). Domande che servono a spiegare nel modo più semplice ai cittadini (e magari anche a Spirlì) i provvedimenti, spesso difficili da comprendere in decreti o Dcpm ricchi di richiami a provvedimenti precedenti.

Basta, per l’appunto, scrivere “zona rossa” su Google e subito si verrà proiettati sulla più ufficiale delle fonti. Dopo aver avuto cura di notare che la pagina è aggiornata all’ultimo decreto (13 marzo) con pochi passaggi si arriverà a scopirre che, per il governo, le attività di ristorazione possono operare con l’asporto.

Ecco quando c’è scritto sulla zona rossa: