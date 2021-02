Vaccino: Calabria penultima in Italia per dosi somministrate, i dati e le ultime

È in crescita la percentuale delle dosi di vaccino somministrate in Calabria. Il 73% ottenuto, però, vale un poco onorevole penultimo posto nella graduatoria nazionale.

La distribuzione del vaccino ha raggiunto quota 58.222 somministrazioni, a fronte di una quantità disponibile pari a 79.990.

Come il piano vaccinale prevedeva, al momento, la maggior quota di vaccinati afferisce al personale sanitario, seguiti da personale non sanitario e ospiti delle Rsa.

30.126 sono state le donne vaccinate, 28.996 gli uomini. La fascia anagrafica più vaccinata è quella che rientra nel range tra i 60 ed i 69 anni (15.811), poi tra i 50 ed i 59 (15.203), poi 40/49 (10.812), 30/39 (8.859), 20/29 (3.446) 70/79 (2.2869, 80/89 (1248),

A questo conteggio si sommano 733 soggetti vaccinati oltre i 90 anni e 24 tra i 16 ed i 19 anni.

I dati potrebbero presto crescere in fretta per effetto dell’azione combinata di due piani. Quello che dipenderà dall’arrivo dei vaccini Astra-Zeneca che sono indicati per i soggetti al di sotto dei 55 anni e che potrebbero essere utilizzati per quanti operano nel settore dell’istruzione.

Si attende anche l’avvio della campagna di vaccinazione degli ultraottantenni che dovrebbe coinvolgere i medici di famiglia.