Processo Gotha: Corte d’Appello sancisce insussistenza associazione segreta

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, nel secondo grado del primo troncone del processo “Gotha” (quello per il quali gli imputati avevano scelto il giudizio abbreviato) ha sancito che “il fatto non sussiste” rispetto all’imputazione relativa alla presunta (e dalla Corte definita insussistente) associazione segreta che, in violazione delle legge Anselmi avrebbe condizionato le dinamiche politiche cittadine.

In esito a tale valutazione la Corte ha assolto gli imputati Idone e Inuso e Saraceno (questi, però, riconosciuto colpevole per concorso esterno in associazione mafiosa e condannato a dieci anni e otto mesi di reclusione). Gli altri imputati del reato associativo di violazione delle legge Anselmi nel troncone “ordinario” del processo “Gotha” sono ancora in attesa della conclusione del dibattimento di primo grado, tranne Giuseppe Tuccio che è deceduto prima che la Corte d’Appello statuisse l’insussistenza dell’associazione stessa.