Sanità Calabria, Speranza sul nome del nuovo commissario: ‘Dovremo individuare personalità autorevole’

Gino Strada annuncia la collaborazione tra Emergency e la Protezione Civile per la Calabria. Tuttavia, si tratta di una dichiarazione che di fatto lascia ancora vacante la posizione di commissario ad acta.

“Dovremo individuare – ha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di Cartabianca sulle reti Rai – una nuova personalità autorevole per la Calabria. Ma pochi giorni prima che si aprissero queste vicende avevamo approvato un decreto ad hoc per la Calabria con più risorse, poteri e strumenti per quella regione”.

Dopo il noto esito relativo alle nomine di Zuccatelli e Gaudio, il governo si augura adesso di trovare il nome giusto per guidare la sanità della Calabria in una fase storica così delicata.

E su Gino Strada: “Il suo sarà un contributo importante. Valuteremo con lui e la sua squadra quali saranno le modalità più opportune del suo impegno”.