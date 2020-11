‘Le mascherine non servono a un ca….’, così parlava Zuccatelli, oggi è positivo al Covid

Nella tarda serata di sabato il Consiglio dei Ministri ha disposto la nomina di Giuseppe Zuccatelli a nuovo commissario ad acta della Sanità in Calabria.

Un incarico conferitogli a poche ora dalla bufera che aveva investito il suo predecessore, il generale Saverio Cotticelli. Quest’ultimo, in diretta tv, aveva ammesso di non aver programmato il pianto anti-Covid. Poche ore dopo sono arrivate le sue dimissioni, contemporaneamente all’annuncio di un imminente sostiuzione da parte di Giuseppe Conte.

A sostituirlo arriva il romagnolo Giuseppe Zuccatelli. Uno che in Calabria ci lavora già in ambito a sanitario e a Catanzaro.

Sta diventando virale in queste ore un video in cui racconta come, a suo avviso, le mascherine servirebbero a poco o nulla (per usare un eufemismo).

Al momento Zuccatelli è positivo al Covid ed in quarantena.