La sottosegretaria Zampa accompagna Zuccatelli alla porta: “Farebbe molto bene a dimettersi”. M5s minaccia di votare contro il decreto Calabria

La sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, intervistata da Lilli Gruber durante la trasmissione “Otto e mezzo” di La7, ha, di fatto, “dimissionato” il neonominato commissario straordinario alla Sanità calabrese, Zuccatelli.

“La discussione è in corso” – ha detto Zampa – “ma penso che Zuccatelli abbia detto delle cose oggettivamente completamente fuori luogo, molto sgradevoli anche per come sono state formulate”.

Alla osservazione della Gruber “ma lo avete nominato voi”, la sottosegretaria Zampa non si è tirata indietro: “Assolutamente, ma penso che lui faccia molto bene a mettere a disposizione le sue dimissioni e che il governo faccia molto bene a valutarle. Io credo” – ha concluso Zampa – “che soltanto da una ricucitura della sua relazione di credibilità con i cittadini della Calabria possa passare una ricucitura della situazione e dubito che in questo momento la sua autorevolezza non sia stata lesionata in un modo sufficientemente grave da dovere lasciare”.

Intanto il M5s ha comunicato che voterà contro il Governo in occasione della conversione in legge del “Decreto Calabria” nel caso di mancata rimozione di Zuccatelli