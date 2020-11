Sanità Calabria – L’annuncio di Gino Strada: ‘Accordo tra Emergency e Protezione Civile’

Gino Strada prosegue nell’operazione trasparenza. Come accaduto sin da quando il suo nome è stato accostato alla Calabria, il fondatore di Emergency tiene aggiornato i propri follower e i calabresi su ogni passaggio. Anche quelli che, fino ad ora, erano stati annunciati da indiscrezioni e poi smentiti dal diretto interessato.

La notizia della serata di mercoledì 17 novembre arriva, infatti, direttamente dal suo profilo Facebook. E, per la prima volta, c’è certezza di carne al fuoco nei discorsi tra Strada e il governo.

“Oggi pomeriggio – ha scritto sul suo profilo Facebook – abbiamo definito un accordo di collaborazione tra EMERGENCY e Protezione civile per contribuire concretamente a rispondere all’emergenza sanitaria in Calabria. Inizieremo domani mattina a lavorare a un progetto da far partire al più presto. Ringrazio il Governo per la stima che ha dimostrato per il lavoro di EMERGENCY e le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno”.

Il supporto di Emergency e Gino Strada dovrebbe riguardare l’organizzazione degli ospedali da campo, i Covid Hotel e il supporto ai punti triage degli ospedali.