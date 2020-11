Clamorosa protesta di tutti i Sindaci calabresi, per la prima volta uniti: il 19 a Roma chiederanno cancellazione del debito e stop commissariamento

In piena emergenza totale, a un passo dalla resa, la Calabria ritrova unità e lo fa stringendosi attorno alle sue municipalità, senza distinzione di colore politico, visione, territori.

L’Anci Calabria ha deliberato una clamorosa protesta unitaria che vedrà i Sindaci calabresi in sit-in il prossimo 19 novembre davanti a Palazzo Chigi.

La clamorosa protesta porterà i primi cittadini – con in testa quelli dei 4 capoluoghi di provincia e della Città metropolitana di Reggio Calabria – a chiedere che la Calabria esca immediatamente dal commissariamento sanitario e, soprattutto, la cancellazione del debito.

Per una volta, dunque, i Sindaci escono dalle logiche politiche e si assumono responsabilità che altri hanno fin qui spesso disatteso in un esempio di unità che può essere davvero un segnale nuovo per la Calabria tutta