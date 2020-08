Tutti i nomi del ‘Made in Calabria’, la guida per consumare ‘calabrese’

La Calabria riparte, aiutiamola a farlo subito a marce alte. Strill.it ha scelto di creare una guida che racchiude le aziende ‘Made in Calabria’.

Comprare calabrese equivale a finanziare una filiera che dà linfa all’occupazione, alle aziende che lavorano nell’indotto di altre e aiutano a far restare sul territorio tanto denaro che, in genere, viene speso finanziando attività che risiedono al di fuori del territorio e che, al di fuori del campanilismo, potrebbero non offrire la stessa qualità di prodotti e servizi d’eccellenza calabrese.

Strill.it mette a disposizione dei propri lettori uno sconto. Le aziende citate che abbiano un sito e-commerce danno la possibilità di inserire il codice coupon “Mcstrill”

Per le aziende che, invece, non avessero un sito con shop on line sarà possibile scaricare il coupon sconto di Strill in pdf e presentarlo.

ALIMENTARI PRODUZIONE

AZIENDA AGRICOLA POSTERINO – Olio extravergine e biologico – Sant’Eufemia D’Aspromonte 329 9238665 / 0966 961345

OLEARIA SAN GIORGIO – Mastri Oleari – San Giorgio Morgeto 0966 935321

KOUVALA – Olio Extravergine d’Oliva – Sant’Eufemia D’Aspromonte 380 3115751

SALUMIFICIO BENEDETTO – Specialità salumi di suino nero – Campo Calabro 0965 797332

TERRE DI VASIA – Olio,Marmellate, Succo di Melograno Bio – Fattoria Didattica – Serrata 333 2996684

SAPORI ANTICHI D’ASPROMONTE – Allevamento,Macelleria, Salumificio – Canolo 0964 323279