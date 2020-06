Easyjet prova a mettere una pezza sulla Calabria, ora i paesaggi sono… alpini

Easyjet prova a mettere una pezza. Sul sito della compagnia low cost che fa scalo anche all’aeroporto di Lamezia era apparsa una presentazione della Calabria particolarmente discutibile.

Sollecitata dalle discussione sollevate a livello mediatico, la società ha scelto di cambiare il testo dedicato alla regione.

Sono cambiati i toni. Non si parla più di un territorio segnato dai terremoti dalla criminalità organizzata, dai terremoti e dagli scenari poco “instagrammabili”.

Adesso la descrizione è circoscritta alla sola zona di Lamezia o quasi.

Fa, però, specie il fatto che si parli di “paesaggi montani e alpini”. Si, le Alpi. In Calabria.

Ecco il testo completo:

Stai cercando un volo per Lamezia per il tuo prossimo weekend o la tua prossima vacanza? Allora prenota ora un volo low-cost con easyJet. Lamezia Terme si trova nel cuore del Mediterraneo. Grazie alle sue attraenti insenature, candide spiagge incontaminate, meravigliosi paesaggi montani e alpini, è una destinazione perfetta per le vostre vacanze. Le zone circostanti sono tutte da scoprire, dai templi greci, romani e normanni ai palazzi borbonici. Se siete alla ricerca del riposo più assoluto, c’è una stazione termale molto famosa a Caronte con sorgenti naturali calde. La cucina locale è ricca e gustosa, e si basa essenzialmente su verdure essiccate e marinate, tonno rosso, pesce spada e salsicce piccanti. Essendo uno dei maggiori produttori al mondo di nocciole e agrumi, non potete proprio rinunciare ai deliziosi dolci tipici.

Se siete appassionati di shopping, Lamezia Terme non vi deluderà. La cittadina di Sant’Eufemia è famosa per il suo fulcro commerciale in Piazza Italia. A Siambiase e Nicastro si tiene periodicamente un mercato e ci sono numerosi negozi nei pressi di Nicastro.

Lamezia Terme è un posto favoloso che vale la pena visitare in qualsiasi periodo dell’anno. In inverno le temperature sono più miti rispetto agli altri paesi europei; in primavera e in autunno il tempo è perfetto per uscite fuori porta, mentre in estate si raggiungono addirittura temperature di 35 gradi!

È sempre il momento giusto per visitare questa città meravigliosa.