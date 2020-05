Tutti i nomi del ‘Made in Calabria’, la guida per consumare ‘calabrese’

La Calabria riparte, aiutiamola a farlo subito a marce alte. Strill.it ha scelto di creare una guida che racchiude le aziende ‘Made in Calabria’.

Comprare calabrese equivale a finanziare una filiera che dà linfa all’occupazione, alle aziende che lavorano nell’indotto di altre e aiutano a far restare sul territorio tanto denaro che, in genere, viene speso finanziando attività che risiedono al di fuori del territorio e che, al di fuori del campanilismo, potrebbero non offrire la stessa qualità di prodotti e servizi d’eccellenza calabrese.

(Per le aziende che volessero aggiungersi basterà inviare una mail a redazione@strill.it con i contatti, specificando la volontà di essere collocate nel seguente elenco).

ALIMENTARI

AZIENDA AGRICOLA POSTERINO – Olio extravergine e biologico – Sant’Eufemia D’Aspromonte 329 9238665

OLEARIA SAN GIORGIO – Mastri Oleari – San Giorgio Morgeto 0966 935321

KOUVALA – Olio Extravergine d’Oliva – Sant’Eufemia D’Aspromonte 380 3115751

MARAGO’ CAFFE’ – Torrefazione Artigianale – Vibo Valentia Marina – 0963 578009

SALUMIFICIO BENEDETTO – Specialità salumi di suino nero – Campo Calabro 0965 797332

AZIENDA AGRICOLA ARFUSO – Frutta e Verdura – Bagnara Calabra 340 3044698

SALUMIFICIO FURINA – Lavorazione e stagionatura salumi – Bivongi 340 6274839

AZIENDA NESCI – Vini biologici e coltivazione bergamotto – Palizzi 320 9785653

PASTIFICIO BORRELLO – Pasta fresca – Sant’ Eufemia D’Aspromonte 0966 965572

LA SPINA SANTA – Distillati e liquori – Bova Marina 335 5289412

ABBIGLIAMENTO – CALZATURE – PELLETTERIE PEDULLA’ CALZATURE DAL 1913 – Scarpe artigianali uomo/donna – Reggio Calabria 0965 56127 / 335 8218869

ACME ARTE CUOIO – Pelletteria e articoli in cuoio – Reggio Calabria – 328 6710703

VARIE

MASTERPLAST – Plexiglass e materie plastiche – Reggio Cal.. 0965 58100 / 347 6274119