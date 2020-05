Il sindaco Falcomatà: ‘Emergenza rifiuti insostenibile, domani a Palazzo Campanella con la fascia tricolore e la maglietta amaranto a rappresentare la Città’

Così il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà su Facebook: “Domattina sarò fuori da Palazzo Campanella con la fascia tricolore a rappresentare la Città. Voi rimanete a casa, ci andrò io a rappresentare tutti. Sulla questione dei rifiuti il tempo è scaduto. Qualcuno deve dirci adesso dove poterli scaricare perchè la situazione è diventata insostenibile. Domani riaprono tutte le attività commerciali, ma come riaprono in queste condizioni? Non si può scaricare sui Comuni quello che non è stato fatto negli ultimi venti anni. Io non mi sono mai tirato indietro, l’ho già fatto a novembre quando alla guida della Regione c’erano altri, perchè i rifiuti non hanno colore politico. L’unica maglietta che indosso è quella amaranto che rappresenta la nostra città, ed intendo sudarla ed onorarla, ogni giorno. Qualcuno deve dirci come stanno le cose, già da stasera. Sono qui e aspetto una telefonata. E non ci si può semplicemente rispondere “stiamo lavorando”, vogliamo sapere come e quando. Si vuole fare una battaglia per favorire il pubblico sul privato? Io sarò il primo a sostenerla, ma se portare i rifiuti fuori regione significa triplicare i costi allora qualche domanda me la pongo. In ogni caso ci dicano cosa intendono fare, noi domattina saremo li e aspettiamo una risposta concreta ed immediata”. Lo ha detto questa sera il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà intervendo in diretta su Facebook sulla questione dell’emergenza rifiuti.