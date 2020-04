Gli auguri di Jole Santelli ai calabresi: ‘Avremo coraggio, forza e dignità per rialzarci’ (VIDEO)

“Auguri a tutti i calabresi di buona Pasqua. Ciascuno di noi rinuncerà a qualcosa a cui è abiuato, ai grandi pranzi i famiglia e alle scampagnate di domani. Un po’ di rinunce non ci faranno rinunciare a festeggiare e a credere nella rinascita. Non rinunciamo a combattere e credere su ciò su cui basiamo la nostra comunità cioè l’amore, la fratellanza ed i legami in un momento difficile”.

Così Jole Santelli si è rivolta ai calabresi per gli auguri di Pasqua in piena emergenza coronavirus

“Mi impegno a lavorare per superare questo momenti difficile. Abbiamo stanziato 25 mln di euro per le famiglie in difficoltà, dopo averne stanziate 150 per imprese e liberi professionisti. Stiamo cercando di mettere il massimo su quello che abbiamo. Regalare 25.000 tablet ai ragazzi è un grande orgoglio, per chi oggi è a casa e non può andare a scuola, ma che potranno lavorare a distanza conoscere il mondo. Dovremo lavorare insieme per un grande progetto di rinascita. Dobbiamo capire cosa fare il giorno dopo tutti insieme e credere nel nostro futuro. La forza di una comunità non si misura sulle volte in cui si cade, ma nelle capacità di rialzarsi. Sono sicuro che la forza dei calabresi ci darà il coraggio, la forza e la dignità di rialzarci a testa alta e di affrontare il futuro”.