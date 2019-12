‘Ndrangheta: reati fiscali e voto di scambio, 8 arresti

La guardia di finanza di Torino sta eseguendo 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia torinese, nei confronti di soggetti legati alla ‘ndrangheta radicati nel territorio di Carmagnola e operanti a Torino.

Tra le condotte illecite, oltre all’associazione per delinquere di stampo mafioso e reati fiscali per 16 milioni di euro, è stato contestato anche il reato di scambio elettorale politico-mafioso. In corso anche sequestri di beni sul territorio nazionale.