Anticrimine, Rizzi: “Nel 2020 attacco globale alla ‘ndrangheta”

“L’associazione criminale italiana piu’ presente nel mondo e’ la ‘ndrangheta, attiva in oltre 30 Paesi: per colpirla bisogna soprattutto aggredirne i patrimoni”. Lo ha ribadito il direttore centrale della Polizia criminale, Vittorio Rizzi, in una conferenza stampa convocata al Viminale per fare il punto sull’attivita’ del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (SCIP). “La ‘ndrangheta – ha spiegato Rizzi – si va radicando nei Paesi dove la legislazione di contrasto e’ meno attrezzata e i cui mercati offrono maggiori possibilita’ di sviluppo: all’estero segue una politica non di tipo militare ma di silente infiltrazione nel tessuto economico, politico e sociale che inizialmente sembra non suscitare allarme e in qualche ambiente viene addirittura tollerata perche’ porta soldi”. “Il nostro obiettivo – ha sottolineato il vice capo della polizia – e’ quello di sviluppare anche negli altri Paesi la consapevolezza della pericolosita’ rappresentata da una presenza di questo tipo. Tra i nostri progetti c’e’ quello di far rientrare la criminalita’ organizzata tra le dieci minacce piu’ gravi alla sicurezza europea – oggi non c’e’ ed e’ un vulnus per l’Europa – mentre e’ pronto a partire un progetto gia’ approvato dall’Interpol per lanciare un attacco globale alle mafie. Per l’Italia si tratta di un investimento di 4 milioni e mezzo in tre anni”.

