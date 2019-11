Regionali, Parentela (M5S) ritira le dimissioni, “Ora ci aspetta una sfida molto impegnativa”

«Con il 70,6% dei 19.248 votanti, ha vinto la linea della partecipazione del Movimento 5 Stelle alle Regionali della Calabria e dell’Emilia Romagna. Ciò significa che il quadro delle emergenze che noi parlamentari dei rispettivi territori abbiamo riassunto nelle ultime ore ha concorso a convincere la base ad affrontare la sfida elettorale del prossimo 26 gennaio, che sarà molto impegnativa e richiederà la massima collaborazione di tutti: degli eletti 5 Stelle, degli attivisti, dei simpatizzanti e di quanti, al di là dei colori della politica, credono nel cambiamento della Calabria e lo attendono da tempo». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, cui i suoi colleghi parlamentari, i portavoce comunali calabresi e il capo politico pentastellato, Luigi Di Maio, hanno appena chiesto di ritirare le dimissioni dall’incarico di coordinatore della campagna elettorale in Calabria, date stamani – rammenta il parlamentare – «come gesto di coerenza per non aver condiviso la scelta di estendere la consultazione agli iscritti di ogni regione». «Ringrazio i colleghi, i consiglieri comunali 5 Stelle e il nostro capo politico – conclude Parentela – per la stima che mi hanno espresso e ritiro le dimissioni perché credo che sia giusto e doveroso presentarci uniti, compatti e determinati a recuperare il tempo perso. Ora dobbiamo coinvolgere e convincere i tantissimi calabresi onesti della bontà delle nostre proposte e della capacità, che abbiamo, di ricostruire la Calabria partendo dall’ascolto, dall’umiltà, dall’esempio e dalla concretezza».