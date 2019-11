Allerta meteo rossa in Calabria per il maltempo: attesi nubifragi

In Calabria il maltempo torna a recitare un ruolo da protagonista. Come sempre avviene in questi casi, gli enti proposti innalzano il livello dell’attenzione per essere pronti ad affrontare l’emergenza e a prevenrie spiacevoli eventi attraverso un’adeguata campagna informativa.

Non a caso la Protezione Civile ha diramato un comunicato in cui viene proclamata l’allerta meteo gialla e verde per la giornata di sabato.

La situazione, invece, è destinata a peggiorare nella giornata di domenica dove la cartina tematica diffusa parla di allerta meteo rossa per tutto il territorio calabrese.

Messaggio di Allertamento Unificato emesso oggi ha valenza di AVVISO DI CRITICITA’. Si prevede:

– OGGI 23.11.2019 dalle ore 13:30 alle ore 24:00

CRITICITA’ METEO MARINO – COSTIERA: Piogge sparse e temporali isolati su Cala 4, 6, 7 e 8.

CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE E/O IDRAULICHE: Allerta GIALLA su Cala 4, 6, 7 e 8.

– DOMANI 24.11.2019 dalle ore 00:00 alle ore 24:00

CRITICITA’ METEO MARINO – COSTIERA: Piogge diffuse, temporali sparsi, venti forti e mareggiate lungo le coste esposte su tutte le zone di allerta meteo.

CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE E/O IDRAULICHE: Allerta ROSSA su tutte le zone di allerta meteo.