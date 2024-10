C.L.A.A.I. “Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane” , in collaborazione con AFO “Accademia Formazione Ottici” e con il patrocinio di HOYA e Generali SPA Agenzia di Gioia Tauro ( RC ) , terrà, Lunedì 11 novembre 2024 , con inizio dei lavori ore 9.00 a Lamezia Terme ( CZ) presso il GRAND HOTEL LAMEZIA , sito in Via PIAZZALE STAZIONE – (FS) un seminario formativo sul tema; “LA VISIONE DEI BAMBINI IN ETA’ SCOLARE”.

Chiunque fosse interessata/o a partecipare al corso che è gratuito, deve per una migliore organizzazione dei lavori, inviare la scheda di partecipazione entro e non oltre il 7 novembre 2024, alla Segreteria organizzativa CLAAI per e-mail o Tel. 3791392910- email: claai.pmitaurianova@libero.it – rosarioantipasqua@gmail.com