Proseguono gli incontri con i docenti nell’ambito della sesta edizione dei Progetti Scuola ABC, che nelle cinque edizioni precedenti hanno visto coinvolte oltre 200 scuole, 600 docenti, 30mila studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Lazio, con oltre 124 incontri ed eventi, 20 concorsi, 36 film distribuiti nelle library delle scuole.

Dopo la presentazione alla Casa del Cinema di Roma, nella quale è stata presentata la linea progettuale Cinema, Storia&Società, che allena lo sguardo all’immagine in movimento per raccontare il Novecento e il mondo attuale attraverso le storie, le immagini, i protagonisti e gli interpreti del grande cinema italiano e internazionale e della serialità televisiva, domani al Technotown – Hub della scienza creativa verrà illustrata la seconda linea progettuale: Il senso delle parole, la forza del racconto, un percorso didattico articolato in tre diversi momenti narrativi: la scrittura nel teatro, nella musica e nella letteratura curati rispettivamente da Massimiliano Bruno con Sara Baccarini, Gianni Corsi e Salvatore Fazio, dal cantautore romano Clavdio e dallo scrittore Vins Gallico.

Il tema principale rimane quello dei sentimenti e delle emozioni ma partendo questa volta dalla parola Frontiera intesa come linea di demarcazione che può dividere le moltitudini dentro ciascuna persona o sottolineare le differenze tra noi esseri umani, tra territori, convinzioni, ideologie, declinata in forme diverse dagli artisti coinvolti.

Clavdio per la musica ha scelto di cominciare il suo percorso dalla parola “Coraggio”; Massimiliano Bruno per il teatro partirà dalla parola “Sogno” e Vins Gallico per la scrittura dalla parola “Muro”.

Dopo i saluti istituzionali di Giovanna Pugliese (Responsabile Progetti Scuola ABC) e Francesca Del Bello (Presidente Municipio II Roma Capitale), la giornalista Florinda Fiamma modera l’approfondimento delle linee tematiche introducendo Il linguaggio della scrittura e la parola “muro” a cura di Vins Gallico (scrittore e direttore editoriale Podcast Fandango), Il linguaggio del Teatro e la parola “sogno” a cura del regista, attore e sceneggiatore Massimiliano Bruno con Gianni Corsi (regista, autore teatrale e sceneggiatore) e Salvatore Fazio (sceneggiatore, autore teatrale e regista), Il linguaggio della musica e la parola “frontiera” a cura del cantautore e musicista romano Clavdio. Seguirà l’intervento dello scrittore Giovanni Nucci.

A conclusione della giornata i docenti potranno effettuare una Visita al Bunker e ai rifugi antiaerei di Villa Torlonia.

I Progetti Scuola ABC sono promossi dalla Regione Lazio con Roma Capitale e sono tra le azioni strategiche della nuova programmazione FSE+ 2021-2027 della Regione Lazio. L’iniziativa è curata dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura e realizzata da Zètema Progetto Cultura.