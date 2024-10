Il Roccella Summer Festival 2024 ha chiuso i battenti poche settimane fa e già la macchina organizzativa è al lavoro per l’edizione del prossimo anno. È infatti Gianna Nannini il primo nome del cast che andrà ad animare le serate del Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc).

In attesa infatti di rivederla live in tutta Europa in occasione del tour indoor Sei nell’anima tour – European Leg in partenza il 22 novembre da Jesolo e ormai a pochissimi passi dal tutto esaurito, Gianna Nannini ha annunciato i nuovi appuntamenti del Sei nell’anima – Festival European Leg 2025, la leg estiva distribuita da Friends & Partners e co-prodotta con 3Monkeys con cui Gianna attraverserà l’Europa da nord a sud trascorrendo un’estate all’insegna di nuovi imperdibili rock show. Tra queste nuove tappe c’è anche Roccella Jonica, appunto.

L’annuncio delle nuove date arricchisce ulteriormente il calendario in continuo aggiornamento del Sei nell’anima – Festival European Leg 2025, che porterà l’icona del rock a calcare i palchi di alcuni dei festival estivi più importanti.

Tutti gli appuntamenti del Sei nell’anima – Festival European Leg 2025 si aggiungono al grande mosaico del progetto Sei nell’anima che – oltre al tour europeo indoor – comprende l’album “Sei nell’anima” (pubblicato a marzo per Columbia Records/Sony Music Italy), il film “Sei nell’anima” disponibile da maggio su Netflix e da subito al primo posto tra i titoli più visti sulla piattaforma e liberamente tratto dal libro autobiografico “Cazzi miei” (2016), ristampato per l’occasione con il titolo Sei nell’anima (Cazzi miei).

I biglietti del Sei nell’anima – Festival European Leg 2025 sono disponibili su Ticketone e Ticket Service Calabria.

Info

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it

www.roccellasummerfestival.it