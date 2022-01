La Calabria piange Carmelo Pujia, Occhiuto: “Grande calabrese”

“La scomparsa di Carmelo Pujia mi addolora profondamente. Perdiamo un uomo che per anni è stato un punto di riferimento per la nostra Regione e voce dei calabresi a livello nazionale.

Assessore e consigliere regionale, presidente della Provincia di Catanzaro, parlamentare della Democrazia cristiana e sottosegretario in diversi governi, Pujia era un politico d’altri tempi, serio, competente, presente nel territorio, sempre pronto, nel suo lungo percorso nelle istituzioni, a battersi per la Calabria e per le istanze dei suoi conterranei.

Alla famiglia il sincero cordoglio della giunta regionale da me presieduta”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.