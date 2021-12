Covid, Occhiuto: “Bene accelerazione governo su proroga stato emergenza”

“Trovo positiva l’accelerazione del governo in merito alla proroga dello stato di emergenza legato alla gestione della pandemia.

È importante che l’esecutivo possa avere a disposizione poteri speciali e tutti gli strumenti straordinari necessari per affrontare in modo efficace e tempestivo le urgenze causate dal virus.

La struttura commissariale del generale Figliuolo, il Comitato tecnico scientifico, una Protezione civile più forte, sono al momento indispensabili per contrastare il Covid e per supportare le Regioni e gli enti locali in questi mesi ancora molto complicati.

Bisogna rafforzare i presidi sanitari e intensificare la campagna vaccinale. L’emergenza, purtroppo, non è ancora finita”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.