Amalia Bruni: “Ha vinto la proposta di Occhiuto”

«Siamo qui ha dichiarato Amalia Bruni, a considerare questa sconfitta, questo secondo posto, che ci fa maturare una serie di considerazioni: in primis continua a vincere il partito dell’astensionismo, ha vinto la proposta di Occhiuto a cui faccio i miei complimenti. Faremo un’opposizione seria, chiarisco: non c’è nessuna voglia di lasciare, c’è la voglia di lavorare per ricucire il rapporto tra la politica e i territori purtroppo desertificati negli anni».