Crotone – Il Parto delle Nuvole Pesanti torna in Calabria per un concerto a Santa Severina

La vigilia di Ferragosto la band calabro-bolognese torna a calcare la scena live in Calabria e lo fa in Piazza Campo a Santa Severina (Kr), uno dei borghi più belli d’Italia.

L’occasione è quella di un concerto all’interno del progetto culturale Castelfiaba, ideato dallo stesso Comune.

L’evento, a lungo atteso dalla band , rappresenta l’occasione per ripartire malgrado le persistenti difficoltà. Infatti, i musicisti dedicheranno lo spettacolo alla “RIPARTENZA” senza dimenticare le vittime del COVID tra cui il grande cantastorie Danilo Montenegro a cui dedicheranno un omaggio musicale.

Nel live le Nuvole Pesanti presenteranno il loro ultimo album “Sottomondi” (WMusic, World Music made in Italy). A fianco dei brani del nuovo disco, anche i brani storici dei primi album come Onda Calabra, L’imperatore, Riturnella, Lupu, Ciani e canzoni più recenti come Uomini viaggianti, Crotone, Vento di scirocco.

Con il nuovo album e con canzoni come Niente Ninna per l’uomo ne’, Il Percorso Calabrozen, Naturaleza viva e L’ignoranza è figa, il Parto cambia ancora direzione e stile, rompe la gabbia della canzone dando spazio a momenti ed invenzioni folli e lisergiche, ironiche e surreali, in cui l’imprevedibilità e il gioco esaltano il piacere dell’ascolto e la voglia di ballare.

La formazione

Salvatore De Siena, voce, chitarra, tamburelli e cappelli!

Amerigo Sirianni, chitarra elettrica, mandolino

Mimmo Crudo, basso

Antonio Rimedio, fisarmonica, fiati, tastiera

Enzo Ziparo, chitarra classica e battente

Emanuela Timpano, sax

Manuel Franco, batteria e percussioni