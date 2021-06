Regione Calabria, Di Natale interroga SpirLì: “Garantire spettanze a sanitari impegnati nell’emergenza Covi”

“Con interrogazione a risposta scritta, del 5.06.21, ho chiesto, in

maniera ufficiale all’On. Presidente f.f. e alla Giunta regionale, di

conoscere quali iniziative di competenza si intendano assumere al fine

di garantire ai sanitari impegnati nell’emergenza da Covid-19, la

corresponsione immediata delle dovute spettanze per le quali, tra

l’altro, il Governo ha già stanziato i fondi”.

Ad affermarlo in una nota

stampa il Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria,

Graziano Di Natale, che così prosegue: “Nel ricostruire correttamente

una vicenda nella quale ancora una volta si evincono le defezioni di un

sistema sanitario al collasso impantanato nel garbuglio burocratico

-evidenzia- è doveroso tenere in considerazione che a fronte della

misura nazionale, che aveva previsto 700 milioni di euro da destinare a

medici, professionisti, oss del Servizio sanitario nazionale, alla

Regione Calabria sono stati stanziati, dal Governo, 8 milioni tramite il

Cura Italia, e poco più di 6 milioni con Salva Italia.

Nonostante ciò, al momento, la Calabria è l’unica Regione Italiana dove

non è stato raggiunto un accordo con tutti i sindacati per la

distribuzione del Bonus Covid. Alla luce di tutto questo, la mancata

corresponsione delle indennità è inaccettabile”. Il Vicepresidente della

commissione regionale contro la ‘ndrangheta, già in passato autore di

più solleciti pubblici sulla vicenda, afferma inoltre: “Nell’apatia più

o meno generale calabrese, gli operatori sanitari, dapprima elogiati

alla pari, giustamente, degli eroi, sono stati abbandonati e bistrattati

a dinamiche che nulla hanno a vedere con il loro prezioso sforzo

quotidiano. Queste persone, sopperendo alla carenza di organizzazione e

di personale da oltre dodici mesi, reggono il peso della pandemia sulle

loro spalle. È assolutamente vergognoso non retribuirle con le indennità

covid, come previsto dal Piano Nazionale. Sulla vicenda vige uno strano

silenzio divenuto ormai assordante. Chi avrebbe dovuto fare non ha

fatto, e non ha nemmeno vigilato, complice la più totale mancanza di

autorevolezza politica. Chiedo, quindi, alla Giunta Regionale di non

restare, oltremodo, a guardare. È compito della massima istituzione

regionale -conclude Di Natale- tutelare gli eroi della Pandemia, e per

farlo urgono atti concreti e non soltanto belle parole. Su questa storia

non sono disposto ad indietreggiare di un millimetro”.