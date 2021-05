Reggio Calabria – Coolap: il coordinamento ed i lavoratori della psichiatria continuano a manifestare per i propri diritti e dei pazienti

Lo stato d’ incertezza e la condizione economica sempre più precaria ci costringe a tornare a manifestare nei giorni 20 e 21 C.M. presso la sede della direzione generale dell’Asp sita in via Diana a Reggio Calabria.

Notizie concrete da parte del commissario Longo non ne sono pervenute e siamo sempre più determinati a voler vedere rispettati i nostri diritti, che fino a questo momento sono stati calpestati. Movimenti che attestino il pagamento delle prestazioni rese non ce ne sono stati, la situazione economica dei lavoratori e delle cooperative non garantisce la minima sopravvivenza e per questo motivo continueremo a farci sentire nelle sedi preposte.

Invitiamo la stampa e la popolazione a sostenere la nostra protesta che rappresenta un dovere morale e civile nei confronti dei soggetti fragili che assistiamo e ai quali vogliamo garantire il diritto alla cura.

Coolap

Vincenzo Barbaro

Filippo Lucisano

Giuseppe Foti