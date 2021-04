Coolap: Strutture psichiatriche a rischio chiusura

perché il nostro servizio alla comunità, possiamo senza ombra di dubbio definirlo così, farebbe emergere fragilità difficili da gestire senza un adeguato supporto assistenziale, garantito dalle nostre professionalità da sempre e interrottamente senza risparmio.

Noi del Coolap e tutti i lavoratori non abbiamo mollato e non molleremo: questa è una solenne promessa che abbiamo fatto ai nostri tanti utenti e alle nostre famiglie, mettendoci ogni giorno e da tempo ogni minima risorsa umana e fisica.

Sono quattro mesi che non percepiamo stipendio e sono anche a rischio il pagamento dei contributi da parte delle cooperative; viviamo uno stato di precarietà eterna di cui si può essere poco ottimisti e che ci condiziona e ci fa vivere in uno stato di continuo disagio.

Con fermezza e dignità chiediamo il rispetto dei nostri diritti e dei nostri utenti, il rispristino della legalità e l’istituzione di un tavolo tecnico, il quale abbia come unico scopo la risoluzione definitiva dei problemi atavici del settore psichiatrico.

In conclusione di quanto esposto dichiariamo che, lunedì 19 aprile alle ore 10, il Coolap e i lavoratori dei servizi psichiatrici manifesteranno presso la sede della direzione generale Asp sita in via Diana, pronti anche ad occupare i locali istituzionali della stessa, fin quando le istanze non saranno prese in seria considerazione.

Vincenzo Barbaro

Filippo Lucisano

Giuseppe Foti