Coronavirus – Comune del cosentino verso zona rossa

Il comune di Campana, nel cosentino, si appresta a essere dichiarato “zona Rossa”. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale con un post pubblicato sulla pagina ufficiale del Comune.

“Dopo aver discusso con il Presidente facente funzioni della Giunta Regionale Nino Spirli’ – si legge – analizzando i numeri in repentino aumento delle positività da Covid-19, si è deciso, appena il Presidente Spirlì sarà nelle condizioni di approntare l’Ordinanza, di dichiarare lo stato emergenziale di zona rossa”.

Un provvedimento che sarà attuato alla luce dei numerosi contagi registrati negli ultimi giorni, 27 nella sola giornata di martedì e due nella giornata di ieri. In seguito alla positività di un dipendente comunale, ieri il sindaco di Campana Agostino Chiarello, ha emesso un’ordinanza con cui ha disposto, solo per la giornata di ieri, la chiusura del Municipio e, in via precauzionale, “stante i contatti che il dipendente ha avuto con i colleghi di lavoro, ha disposto di chiudere anche le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale da oggi fino a sabato compreso essendo alcuni servizi, connessi alle attività scolastiche, svolti dai dipendenti comunali”.

Nel post si annuncia, altresì, che i dipendenti comunali insieme a chi ne faccia richiesta al sindaco e che ha avuto reali contatti con gli ultimi casi positivi presenti a Campana, saranno sottoposti a tampone domani pomeriggio all’ingresso del Municipio. (ANSA).