Bambino di diciotto mesi arriva in ospedale cianotico e senza respiro, lo salvano i medici

È servita una manovra particolare per salvarlo, data la giovanissima età del paziente, ma alla fine il medico di turno dell’ospedale di Paola è riuscito a salvare un bimbo di sedici mesi.

Il sanitario protagonista dell’operazione,

si è trovato davanti un piccolo in condizioni particolarmente critiche. Arrivato da Fuscaldo, dove vive con la sua famiglia, il bambino mostrava sintomi rilevanti. Era cianotico, aveva la febbra a 40 e faticava a respirare. Per tenerlo in vita, subito dopo l’arrivo nel nosocomio grazie al 118, è stato necessario intubarlo e scegliere una terapia farmacologica.

La strategia messa in campo dal medico ha funzionato, anche grazie al lavoro di equipe della struttura. Nel momento in cui i parametri si sono normalizzati, il piccolo è stato trasportato a Cosenza per ulteriori accertamenti.