Zone rosse in Italia dall’11? Locatelli (Css): ‘Dati più critici in Calabria, Veneto e Liguria’

Due giorni di zona gialla, zona arancione sabato e domenica. Da lunedì tornerà l’Italia divisa per fasce in base alla situazione epidemiologica.

Fiato sospeso per la Calabria, in base agli ultimi dati, rischia quantomeno la fascia intermedia di rischio (arancione) che comporterebbe nuovamente la chiusura delle attività di ristorazione e il divieto di uscire oltre i confini comunali.

Decisive saranno le rilevazioni aggiornate dell’Istituto Superiore di Sanità che dovrebbero arrivare nella giornata di venerdì.

A parlare è il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli in un’intervista al Fatto Quotidiano. Tra i passaggi chiave c’è quello che esclude l’ipotesi di un nuovo lockdown duro come quello conosciuto l’anno scorso marzo. “Le tre fasce – ha precisato – di rischio lo hanno evitato e lo scongiureranno ancora in futuro. I numeri di questi giorni non lo giustificano e ritengo non sarebbe sopportabile per il Paese”.

A partire dall’11 gennaio è noto che la situazione epidemiologica di alcune regioni porterà a nuove restrizioni. Chiamato a rispondere sulla possibile istituzione di zone direttamente rosse partendo da un paese completamente giallo risponde: ‘I dati più critici – ha evidenziato – in termini di Rt li avevano una settimana fa Veneto, Calabria e Liguria. Vedremo domani”.

Occorre ricordare che, tra i parametri di riferimento, figura il così detto indice Rt dell’epidemia. L’innalzamento de livello di prudenza ha fatto si che basti essere sopra l’1 per finire in zona arancione e la Calabria lo era già una settimana fa. 1,25, invece, per andare nel livello massimo di rischio.

L’eventuale istituzione della zona rosa, come è noto, determinerebbe il divieto di circolare al di fuori della propria abitazione senza comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. Resterebbero chiusi i negozi non essenziali.