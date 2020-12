Covid: controlli serrati nel Cosentino durante ‘zona rossa’

Nei giorni in cui è prevista la “zona rossa” ci saranno controlli serrati su tutto il territorio provinciale cosentino. È quanto fa sapere il questore di Cosenza Giovanna Petrocca, che questa mattina ha incontrato la stampa.

“Faccio appello alla cittadinanza – ha detto il questore – affinché rispetti le regole, perché noi saremo rigidissimi considerato che si tratta della salute di tutti”. Diversi i controlli effettuati in questi giorni, soprattutto nelle zone cittadine della movida, dove i poliziotti sono dovuti intervenire a causa di numerosi assembramenti di ragazzi.

“Spiace constatare – ha concluso il questore – che gli esercenti siano arrabbiati con noi, ma non facciamo altro che tutelare la salute dei cittadini. Se si rispettano le regole non ci saranno problemi. Nell’ultimo periodo abbiamo avuto un incremento di personale, e poi per l’emergenza Covid abbiamo l’ausilio anche di altre forze di polizia e dell’esercito. Abbiamo cercato di privilegiare l’emergenza e di ridurre anche le ferie. Questo Natale è particolare, ma insieme, con il buonsenso, supereremo il momento difficile”. (ANSA).