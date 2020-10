Coronavirus – Crotone: positivi Sindaco e cinque assessori

I settantanove tamponi effettuati nell’immediatezza della riscontata positività del sindaco Voce a collaboratori e personale dell’Ente hanno dato esito positivo per gli assessori Parise, Cretella, Carvelli, Via e Sorgiovanni oltre che per un dipendente comunale già posti tutti in isolamento mentre per gli assessori Cortese, Bossi, Pollinzi e Scandale sono risultati negativi così come tutti gli altri sottoposti a tampone.

Coloro che sono risultati positivi stanno tutti bene e solo alcuni dei positivi presentano lievi sintomi. Con senso di responsabilità sono in isolamento domiciliare e rispetteranno il relativo periodo di quarantena.

Sono stati immediatamente applicati i relativi protocolli.

Tutti i soggetti risultati positivi si stanno adoperando per segnalare alle autorità sanitarie i contatti diretti avuti nel periodo di riferimento affinché si possa attuare la relativa tracciabilità.

La città continua ad essere guidata dal suo sindaco e dalla sua giunta che, in stretto contatto in video conferenza, continueranno h 24 a lavorare per la comunità.

A scopo precauzionale sono rinviati gli appuntamenti e le conferenze stampa indette dei prossimi giorni.

La giunta ha già approvato un regolamento che consentirà di poter effettuare le sedute in video conferenza per assicurare la continuità del governo della città.

In questo momento particolarmente difficile per la comunità cittadina l’invito è alla collaborazione e ad attenersi esclusivamente alle fonti ufficiali.

In particolare si invitano i cittadini che ritengano di aver avuto contatti diretti con gli amministratori risultati positivi ad attuare i relativi protocolli.

La Giunta sta già lavorando ad altre misure per consentire l’erogazione dei servizi essenziali nella massima sicurezza sia per il personale che per i cittadini.