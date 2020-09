Santa Severina (KR) – Un 42enne ferito dopo una lite

Nella serata di ieri, alle ore 21:00 circa, in Santa Severina (KR), in Largo Pietro Fedele Grisolia, i carabinieri dellaCompagnia di Petilia Policastrosono intervenuti, in quanto un 42enne del luogo, dopo una lite durante la quale sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco, veniva trasportato all’ospedale di Crotone per le ferite riportate. Non versa in pericolo di vita. Le indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto.