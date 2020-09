Coronavirus: studentessa positiva, classe in quarantena al liceo Telesio di Cosenza

Una studentessa del liceo classico “Bernardino Telesio” di Cosenza è risultata positiva al Covid-19. La task force dell’Azienda sanitaria provinciale ha convocato i compagni di classe per eseguire i tamponi e in attesa dei risultati sono stati posti preventivamente in quarantena. I sanitari hanno disposto i tamponi anche su un docente, in quanto la giovane fa parte di un gruppo classe, il cui rientro a scuola, è suddiviso tra lezioni in presenza e in smart working.

Inoltre, la task force ha già provveduto a risalire alla catena dei contatti e tra questi, ci sono alcune amiche (non compagne di classe) che la giovane avrebbe visto nel weekend.

Secondo quanto si è appreso la madre della studentessa, tornata recentemente dall’estero, si è autodenunciata così come previsto dai protocolli in vigore nel suo paese d’origine, e si è messa in quarantena. A seguito dell’autodenuncia la donna è stata sottoposta a tampone ed è risultata positiva, per questo motivo è stato eseguito anche il test sulla giovane. (ANSA).