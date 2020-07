Siderno: il Pd candida a sindaco Maria Teresa Fragomeni

Nella serata di venerdì il Circolo del Partito Democratico di Siderno si è riunito in assemblea per discutere circa il lavoro svolto dai democratici incaricati di seguire questa delicata fase pre-elettorale.

Il percorso posto in essere in queste ultime settimane si è caratterizzato attraverso l’apertura e l’ascolto di tutte le forze politiche di centro sinistra, della società civile, la redazione partecipata dei punti salienti del programma politico-elettorale nonché la definizione dei criteri di scelta del candidato Sindaco.

Su quest’ultimo aspetto sono stati individuati criteri, come capacità, competenze, diplomazia, esperienza politica anche sovracomunale, determinazione, pragmatismo e passione. La figura ideale e rappresentativa di tali requisiti è unanimemente stata individuata nella persona della dott.ssa Mariateresa Fragomeni, alla quale l’assemblea ha chiesto di guidare la coalizione che il PD sta costruendo per Siderno.

La dott.ssa Fragomeni, ringraziando per la fiducia, ha dato piena disponibilità, sostenendo che come prima cosa bisognerà risvegliare l’orgoglio di appartenenza dei sidernesi per far sì che tutti assieme contribuiscano al riscatto della città, facendo tornare Siderno in quel ruolo centrale della Locride e della Calabria che era un tempo.

Mariateresa Fragomeni è, infatti e prima di tutto, una di noi, persona seria ed affidabile. Conosce bene le problematiche della nostra comunità e rappresenta per gli iscritti al partito ed anche per i cittadini di Siderno un punto di riferimento politico importante. Ha ricoperto per più di dieci anni il ruolo di consigliere comunale, da aprile 2018 a gennaio 2020 è stata assessore regionale con deleghe al bilancio, alle politiche del personale ed alle attività produttive, oltre che segretario di Circolo, vice-segretario della Federazione provinciale del Partito e membro della segreteria regionale del PD.

Si è “guadagnata” sul campo questa candidatura a Sindaco dacché risponde alle idee ed alle caratteristiche che, oggi, sono richieste per poter gestire ed amministrare una realtà complicata e difficile come Siderno.

Per il Partito Democratico di Siderno, la candidatura a Sindaco di Mariateresa Fragomeni rappresenta un’importante possibilità di riscatto per il paese, un nuovo inizio che trae la sua forza da un percorso ormai decennale intrapreso dal gruppo dirigenziale e dagli attivisti che ha reso radicato e strutturato il rapporto con il territorio e la comunità.

La buona gestione della cosa pubblica passa prioritariamente dalla costruzione di una cultura politica.

Una precondizione questa che, nel lungo corso di questo tempo, solo il Partito Democratico sidernese ha saputo produrre e rendere, con passione e spirito di abnegazione, ai cittadini attraverso la lotta costante per l’affermazione di ciò che, semplicemente, definiamo “diritti”, e per la cura di tutto ciò che oggi è vilipeso e degradato.

Per il Partito Democratico di Siderno aver individuato il proprio candidato Sindaco rappresenta non soltanto una novità rispetto al passato ma soprattutto un punto di forza che consentirà di poter lavorare serenamente e alacremente lungo tutta la fase elettorale, sia in termini di programmazione che di contenuti.

Occorre quindi voltar pagina ed il Circolo del Partito Democratico di Siderno intende farsi interprete diretto, ispirazione concreta di una costruzione nuova, quella per la quale il Paese chiede impegni chiari, precisi e trasparenti. La nostra città ha bisogno di una svolta che vogliamo partecipata e condivisa, fondata su un programma innovativo ed attento ai bisogni dei cittadini.

Siamo al lavoro per il cambiamento.

Il Circolo del Partito Democratico di Siderno