Ponte sullo Stretto, Santelli: ‘Apprezzo le parole del Ministro De Micheli sul dialogo’

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Paola De Micheli, in merito al tema Ponte sullo Stretto, ha manifestato l’intenzione di volerne discutere.

Un’apertura che nasce dall’ipotesi che gli si possa parlare dell’infrastrutture come una priorità.

In risposta è arrivata la comunicazione della governatrice della Calabria Jole Santelli.

“Apprezzo – ha detto – le parole del Ministro De Micheli, che esprimono la disponibilità all’ascolto e all’approfondimento sul Ponte dello Stretto.

Penso pertanto che sia necessario ipotizzare al più presto un incontro anche con il Presidente della Regione Sicilia, per valutare la possibilità di realizzazione di un’opera che ritengo strategica non solo per il futuro di Calabria e Sicilia ma per quello dell’intero Paese”.