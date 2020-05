Fase 2, la nuova autocertificazione in pdf da usare dal 4 maggio

E’ disponibile in formato .pdf (Si può scaricare in fondo a questa pagina) la nuova autocertificazione prevista per gli spostamenti a partire dal 4 maggio, data dalla quale è fissato l’inizio della fase 2 dell’emergenza coronavirus.

Il nuovo modello ‘editabile’ anche da pc è stato reso disponibile dal sito del Ministero dell’Interno e sarà necessario per giustificare i propri spostamenti.

Resta, dunque, la necessità di muoversi con il modulo addosso.

Autocertificazione fase 2, chiarimenti sugli spostamenti