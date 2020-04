Non è l’arena, Giletti mostra la mappa degli ospedali fantasma in Calabria: ‘Non è sempre colpa dello Stato, buttati miliardi’

Massimo Giletti, nel corso della puntata del 19 aprile di Non é l’arena, ha mostrato una mappa in cui compaiono una serie di ospedali in Calabria mai costruiti o mai entrati in funzione.

Nel corso della trasmissione di La 7 si è discusso dell’opportunità di delegare la responsabilità della “Sanità” a ciascuna regione. Il giornalista ha sottolineato come, tuttavia, quanto dimostrato da quella cartina tematica possa essere la testimonianza migliore del fatto che non sempre si possano ricondurre responsabilità centrali se si finisce per sperperare miliardi.