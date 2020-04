La Regione Calabria autorizza l’Asp di Crotone ad effettuare i tamponi

Nella giornata di ieri è arrivata l’autorizzazione per L’ASP di Crotone ad effettuare i tamponi. La documentazione prodotta dall’Asp pitagorica è risultata idonea e così la Regione Calabria ha provveduto ad autorizzarla ad effettuare direttamente ed in autonomia i tamponi per l’accertamento del contagio da Covid-19.

Si tratta di un importante risultato, la Provincia di Crotone ed il presidente facente funzioni Giuseppe Dell’Aquila si erano fatti interpreti e portavoce di questa necessità manifestata dall’Asp e soprattutto dal territorio, e oggi non si può che salutare con piacere e soddisfazione l’autorizzazione concessa. “Grazie – ha commentato il presidente Dell’Aquila – al lavoro serio e preciso portato avanti dall’Asp di Crotone ed all’attenzione e disponibilità del dg regionale Belcastro, Crotone potrà in autonomia effettuare i tamponi necessari a verificare il contagio da Covid-19.

L’Asp di Crotone – prosegue il presidente facente funzioni – ha già dimostrato di essere in grado di lavorare e di farlo bene allestendo in tempi brevi il reparto Covid-19, e sarà certamente in grado di effettuare e gestire gli esami dei tamponi con la stessa efficienza ed efficacia. ”

Una gestione che velocizzera’ sia l’esecuzione del test, che la comunicazione dei risultati. Tempi ridotti che potrebbero fare la differenza per mappare realmente il contagio nel territorio crotonese e quindi attuare gli interventi per il contenimento del contagio e l’assistenza ai malati.

Ottenuta l’autorizzazione ora si attende l’arrivo nella struttura crotonese della strumentazione necessaria e già richiesta per iniziare una nuova fase nel controllo e nel trattamento del contagio da Covid-19.