Regionali Calabria, Zingaretti scrive agli iscritti del Partito Democratico: ‘Moltiplichiamo gli sforzi’

La lettera del segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti, del commissario regionale Stefano Graziano e del responsabile Mezzogiorno Nicola Oddati agli iscritti Dem.

Agli iscritti Pd Calabria

Il voto del 26 gennaio rappresenta uno spartiacque importante per il riscatto della Calabria. Il Partito Democratico, il centrosinistra unito e le forze civiche della coalizione hanno dimostrato di avere coraggio, mantenendo fede all’impegno di rinnovamento e cambiamento, superando anche divisioni e polemiche.

Con umiltà e responsabilità abbiamo deciso di appoggiare la autorevole candidatura a governatore di Pippo Callipo, imprenditore che vince e non si arrende, espressione della Calabria che resiste e che vuole rinascere per lavorare sul presente e consentire alle future generazioni di avere opportunità concrete per non essere costrette a lasciare la propria terra.

Come Partito Democratico abbiamo fatto una sana autocritica, messo in discussione equilibri. Grazie al contributo di tutti, abbiamo compiuto scelte difficili nella fase di composizione delle liste, dimostrando con i fatti di incarnare la domanda di cambiamento che viene dai calabresi.

Abbiamo come sempre percorso la strada delle legalità e della trasparenza senza fare compromessi. La legalità è un valore imprescindibile, in una terra dove spesso la politica è stata succube degli interessi della criminalità organizzata.

Tutti oggi hanno compreso che il nostro è un progetto sano, autentico, virtuoso, che ha già risvegliato l’entusiasmo di tanti calabresi, ai quali è drammaticamente chiaro il blocco di interessi di cui è portatore il centrodestra calabrese, sempre più in affanno e diviso.

Il Partito Democratico, con tutto il suo bagaglio di idee e valori, vuole prioritariamente tutelare la dignità della Calabria e i diritti dei calabresi.

Oggi c’è grande entusiasmo attorno al nostro progetto, e grande #fiducia attorno a Pippo Callipo. La nostra è l’unica coalizione libera e democratica, e il nostro è l’unico candidato Presidente credibile per guidare questa grande e bella Regione.

Ma c’è bisogno che tutte e tutti ci mobilitiamo attivandosi per far sì che il cambiamento da necessità e speranza diventi reale. Insieme, con #fiducia.

Nicola Zingaretti Segretario nazionale PD.

Stefano Graziano commissario Pd Calabria

Nicola Oddati responsabile nazionale per il Mezzogiorno